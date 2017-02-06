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Metruk bina alev alev yandı

Bursa’da madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateşten çıktığı iddia edilen yangında metruk bina alev alev yandı.

Metruk bina alev alev yandı

06 Şubat 2017 19:27
Metruk bina alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Koca İlyas Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlılarının sık sık kullandığı ve ısınmak için ateş yaktıkları metruk binada dumanlar yükselmeye başladı. Mahallelinin müdahalesine rağmen bina biranda alev aldı. İhbar üzerine kısa bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Mahalle sakinlerinin ise sakin tavırları dikkat çekti. Kimi sokaktaki koltuğunun üzerinden, kimi ise kendi binasının üzerinden çalışmaları takip etti.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü bina küle dönerken, içeride kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi. Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirten vatandaşlar ise, bağrışmalar üzerine yangını fark ettiklerini söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Abdullah Çibir

Etiketler: metruk bina


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