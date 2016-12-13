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Metruk bina çıkan yangında kül oldu

Edirne’de, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tek katlı metruk bir evde çıkan yangında, bina kül oldu.

Metruk bina çıkan yangında kül oldu

13 Aralık 2016 10:46
Metruk bina çıkan yangında kül oldu - Tıkla İzle

Mahalle sakinleri, çevreyolu geçeceği için istimlak edilecek evlerden birisi olan binada yangının çıkış sebebinin madde bağımlısı evsizlerin olabileceğini iddia etti.

Yangın, sabah saat 09.30 sıralarında Bostanpazarı Semti Talatpaşa Mahallesi Saksağan Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Edirne Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü ancak bina kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de yangının meydana geldiği bölgede güvenlik tedbiri aldı. 

Mahalle sakinleri, çevre yolu geçeceği için istimlak edilecek evlerden birisi olduğunu belirterek, “Bu evler boş, yol geçecek buradan. Balicilerin işi olabilir. Çünkü gece buralarda çok geziyorlar. Onlardan başka kimse değildir” dedi.  


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