Mahalle sakinleri, çevreyolu geçeceği için istimlak edilecek evlerden birisi olan binada yangının çıkış sebebinin madde bağımlısı evsizlerin olabileceğini iddia etti.

Yangın, sabah saat 09.30 sıralarında Bostanpazarı Semti Talatpaşa Mahallesi Saksağan Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Edirne Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü ancak bina kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de yangının meydana geldiği bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Mahalle sakinleri, çevre yolu geçeceği için istimlak edilecek evlerden birisi olduğunu belirterek, “Bu evler boş, yol geçecek buradan. Balicilerin işi olabilir. Çünkü gece buralarda çok geziyorlar. Onlardan başka kimse değildir” dedi.