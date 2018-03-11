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Metruk binada 18 yaşındaki bir gencin yanmış cesedi bulundu

Beyoğlu’nda metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılan Doğukan Köksal isimli bir gencin cesedi bulundu.

Metruk binada 18 yaşındaki bir gencin yanmış cesedi bulundu

11 Mart 2018 21:25
Metruk binada 18 yaşındaki bir gencin yanmış cesedi bulundu - Tıkla İzle

Olay, saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak’ta bulunan metruk bir binada meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak içerisinde bulunan metruk binada ceset görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek binaya giren ekipler elleri bağlı bir şekilde sandalyede oturur vaziyette bulunan yanmış erkek cesediyle karşılaştı. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından cesedin 18 yaşındaki Doğukan Köksal isimli bir gence ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Doğukan Köksal’ın babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.  

İsmail Bulut - Ufuk Kıvık
 

 

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