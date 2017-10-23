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Metruk binada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Konya’da akşam saatlerinde kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Metruk binada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

23 Ekim 2017 00:38
Metruk binada çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın, 19.30 sıralarında Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Bildik Sokak üzerinde bulunan müstakil tek katlı kullanılmayan bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik bir çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkışı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Yetkin

Etiketler: Konya, metruk bina, yangın

 

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