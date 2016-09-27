Olay, Akşehir Devlet Hastanesi yakınlarındaki bir tarlada meydana geldi. Tarladaki metruk binadan gelen kokular üzerine vatandaşın ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, binanın içinde çürümüş halde bir ceset buldu. Savcının olay yerine gelmesi ve yapılan incelemeler sonrasında cesedin İbrahim Kutlu adında 55 yaşındaki bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Çürüyen cesedin ölüm tarihinin yaklaşık 6 ay öncesi olduğu tahmin edilirken, ceset incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.