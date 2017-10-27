Metruk binada yangın

Yangın, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Kahraman Sokak’ta saat 21.00’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildiği iddia edilen metruk bina kısa sürede alevlere teslim oldu. Çatı kısmından alev alan ve daha sonra tüm eve yayılan yangın nedeniyle mahalle sakinleri dumandan etkilenmemek için evlerini boşalttı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yarım saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Şahin Binici