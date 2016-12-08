Olay, saat 19.00 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi Yeşilırmak Sokak’ta bulunan Albayrak sitesi bloklarında meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan metruk binadan gelen sesler üzerine binaya giren vatandaşlar asansör boşluğunda yerde hareketsiz yatan erkek cesedi ile karşılaştı. Yüzü tanınmayacak halde olan ve yandığı görülen cesedin üzerine su döken vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri metruk binanın asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki ceset üzerinde inceleme yapan ekipler çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşlarındaki kişinin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis cesedin yakılarak öldürüldüğü ihtimaline karşı incelemelerini sürdürüyor.

Selim Bayraktar