Edinilen bilgilere göre, Üçdutlar Mahallesi Osmancık 2. Sokakta kullanılmayan boş bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

M. Muttalip Yalçın