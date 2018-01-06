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Metruk binanın çökmek üzere olan duvarı tehlike saçıyor !

Bilecik'te virane halde bulunan metruk binanın yıkılmaya yüz tutan ve her an yola düşebilecek duvarları büyük tehlike oluşturuyor.

Metruk binanın çökmek üzere olan duvarı tehlike saçıyor !

06 Ocak 2018 21:55

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Selöz Sokak üzerinde bulunan metruk binanın duvarı tehlike saçıyor. Mahalle sakinleri yağışlı havaların başlamasıyla birlikte virane evin ayakta kalan duvarlardaki parçalar yollara saçıldığı belirterek, "Bu yolu kullanan onlarca insan ve araç var. Öğrencilerin de kullandığı bu yolda ve diğer yıkılmaya yüz tutmuş metruk evler için zaman geçirmeden gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bu evler ayrıca marka şehir Bilecik'in görüntüsünü olumsuz etkiliyor. Bizler bu sebeple her gün tedirginlik içinde bu yoldan geçiyoruz. Bu evin yanlarından geçerken korkuyoruz. Kimsenin canının yanmasını istemiyoruz. Bu evin duvarı çökmeden bir çare bulunsun" dediler.

Mehmet Yaşar Beyazıt
 

 

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