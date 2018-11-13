Metruk tül fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

Olay, saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kamalpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta bulunan metruk bir tül fabrikasında meydana geldi. Fabrikada kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması sırasında binanın giriş katında bulunan boruların içerisindeki yağ, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden yıkım ekibi itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında fabrikanın içerisinde herhangi bir çalışanın olmaması büyük bir faciayı engelledi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

“Yangın esnasında içeride kimse yoktu”

Yıkım ekibinde çalışan Münir Üstündağ adlı işçi, yangınla ilgili bilgi vererek, “Biz fabrikayı kentsel dönüşüm kapsamında yıkıyorduk. Bu esnada borulardaki yağlar alev aldı ve yangın çıktı. İtfaiyeye haber verdik. Yangın esnasında fabrikada kimse yoktu” dedi.

Öte yandan, metruk binada çıkan yangın havadan görüntülendi.

Emrah Kuş - Murat Delice - Vedat Bayraktar

