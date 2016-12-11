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Mevlana 743. vuslat yıldönümünde Büyükçekmece’de anıldı

Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım", ilahi aşk yolculuğunu ise "Gel ne olursan ol yine gel" sözleriyle özetleyen büyük tasavvuf alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi, "düğün gecesi" olarak adlandırdığı ölümünün 743'üncü yılında Büyükçekmece’de anıldı.

Mevlana 743. vuslat yıldönümünde Büyükçekmecede anıldı

11 Aralık 2016 09:20

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Albatros Lions Külübü Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin düğün gecesi olarak adlandırdığı vefatının 743’üncü yılında Şeb-i Arus töreni düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlahiler ile başlayan program, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatının anlatıldığı video gösterimi ile devam etti. Ardından Uluslararası Sema Okulu’nun sunumlarının yapıldığı Şeb-i Arus Töreni vatandaşların büyük beğenisini topladı. 

Ahmet Faruk Sarıkoç
İSTANBUL 


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