Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Albatros Lions Külübü Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin düğün gecesi olarak adlandırdığı vefatının 743’üncü yılında Şeb-i Arus töreni düzenledi. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlahiler ile başlayan program, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hayatının anlatıldığı video gösterimi ile devam etti. Ardından Uluslararası Sema Okulu’nun sunumlarının yapıldığı Şeb-i Arus Töreni vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

İSTANBUL