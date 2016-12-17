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Mevlana’nın 743. vuslat yıldönümü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Hazret-i Mevlana’nın 743. vuslat yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, “Suriye’de, bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan acıları ve ülkemizde meydana gelen terör saldırılarını düşünmek bile O’nun öğretilerinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamıza yeter” dedi.

Mevlananın 743. vuslat yıldönümü mesajı

17 Aralık 2016 21:52

Başbakan Binali Yıldırım, Hazreti Mevlana’nın 743. Vuslat yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Hazret-i Mevlana, vuslatının üzerinden asırlar geçse de eserleriyle, fikirleriyle geniş kitleleri etkilemeyi sürdürmektedir. Düşüncesinin temeline ilahi aşkı yerleştiren; dil, din, kavmiyet gibi farklılıkları yok sayarak, insana insan olduğu için değer veren Hazret-i Mevlana, medeniyetimizin temeline barış, sevgi, kardeşlik harcını koyan mana erlerindendir. Merhameti, güzel ahlakı, hayrı, sabrı, ümidi aşılayan nasihatleri ve asırlara sığmayan hoşgörüsüyle insanlığı kendisine hayran kılmaktadır. Devrinin diğer mutasavvıf alimleri gibi İslam’ı en güzel şekilde yaşayarak gönüller fetheden Hazret-i Mevlana, bütün insanlar arasında sevgi, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olması için verdiği mesajlarla kıtalar ve çağlar üstü etkiler oluşturmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Günümüz dünyasında görülen insan hakları ihlalleri ve yaşanan zulümler göz önüne alındığında, O’nun çağlar ötesinden vaz ettiği değerlerin önemi daha iyi anlaşılmaktadır” diyen Yıldırım, şu mesajı paylaştı:

“Suriye’de, bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan acıları ve ülkemizde meydana gelen terör saldırılarını düşünmek bile O’nun öğretilerinin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamıza yeter. Hazret-i Mevlana’nın ‘gel, ne olursan ol, gel’ düsturunu rehber edinen milletimiz, dergahına umutsuzluğu, fitneyi, nifakı yaklaştırmadığı için sarsılsa dahi yıkılmamış, her türlü namertçe saldırıyı savuşturmayı başarmıştır. Hayatını, ’Hamdım, piştim, yandım...’ diye özetleyen, ölümü aşığın maşukuna kavuşması olarak gören Hazret-i Mevlana’yı vuslatının 743. yıldönümünde rahmet ve hürmetle anıyorum. O’nun insanlığa ışık tutan düşüncelerinden herkesin istifade etmesini diliyorum.”


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