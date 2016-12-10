Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Bu yıl 11 Aralık Pazar gecesine denk geliyor. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetleri yapılmalı? İşte tüm detaylar haberimizde...

Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandilinde hangi ibadetler yapılmalı?

10 Aralık 2016 10:22

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid, doğum zamanı demektir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. Mevlid gecesinde, Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenlerin günahları affedilir.

Bu gece, Peygamber efendimiz aleyhisselamın doğum zamanlarında görülen halleri, mucizeleri okumak, dinlemek çok sevaptır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da bir yere toplanıp, okurlar ve birbirlerine anlatırlardı. 

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor.

MEVLİD KANDİLİ DUASI VAR MI?

Mevlid Kandili'ne özel bir dua yoktur. 

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL İBADETLER YAPILMALI?

Tövbe Etmek
Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır. Tövbe, işlediğimiz hatalardan dolayı Yüce Mevla'nın huzurunda mahcubiyet ve pişmanlık duyma, günahlara bir daha dönmemek üzere yüz çevirme, hayatımızda yeni ve tertemiz bir sayfa açmaya karar verme demektir. Tövbe, günahla kirlenen ruhumuzu yıkamanın ve yeniden dirilişin ifadesidir.

Selat-u Selam Okumak
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e hiç olmazsa bir tesbih salat ü selâm okumalıyız. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlallah" demeliyiz.

Kur'an-ı Kerim Okumak ve Dinlemek
Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır. Ondört asırdan beri okunan Kur'an, insanı dinamizme çağıran, aklın ve gönlün şifa kaynağı, ilim ve irfan menbaıdır. O, anlaşılmak ve insanlığa rehber olmak için gönderilmiştir. Bu itibarla sadece okumayı öğrenmekle ve okumakla yetinilmeyip içeriğinin de bilinmesi, Kur'an'ın ne anlattığının kavranılması, hatta onun kendi hayatımıza da yansıtılması gerekir.

Peygamberimizin Hayatını Okumak
Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin hayatını ve ahlakını okuyup iyice anlamak. Mevlid Gecesini idrak edip ihya ederken bir de şu hususu iyice tefekkür etmemiz gerekir. Mevlid Gecesi neden mübarek, büyük bir gece oldu? Evet neden? Çünkü Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz bu gece dünyayı şereflendirdi de ondan… O halde bu mübarek gecede Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ile olan ilgi ve alâkamızı, münasebetimizi iyice gözden geçirmemiz gerekiyor. Hz. Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin sünnetin şahsi hayatımıza, iş hayatımıza ve ev hayatımıza uygulayabiliyor muyuz?

ALLAH (Celle Celalühü) Dua Etmek

ALLAHü Teâlâ'ya tam bir huşu içinde dua ve niyazda bulunmalıyız. Çünkü dua, rahmet kapılarının anahtarı, kulluğun ruhu ve ibadetin özüdür. Yalnızlaşan insanın sınırsız ve sonsuz kudret sahibi olan ALLAH'ın azameti karşısında aczini kabullenmesi, O'na sığınması ve O'na yakarması, ne isteyecekse O'ndan istemesidir. İnsanın yaratıcısına yaklaştığı en vasıtasız andır. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz varlık olan insanın, sınırsız ve sonsuz kudret sahibi Rabbi ile kurduğu bir köprüdür, Mevlid-i Mutlak'ı imdada çağırmasıdır. Dua, kulluk esprisi içinde ve sıradan isteme anlamlarının ötesinde, ALLAH Teâlâ'nın Rablık ve ilahlık hakikatine en köklü bir sığınma hadisesidir.

Namaz Kılmak
Mevlid Gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Üzerinde namaz borcu olan kimsenin bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Böylece hem borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Tekellüf yani zorakilik-bitkinlikten kaçınılmak sûretiyle nafile namaz da kılınmalıdır. Mevlid Gecesi namazının muayyen bir şekli yoktur. Mümkünse, kandil gecesi olması sebebiyle tesbih namazı kılınır. Secde ayetleri okunup, secdeler yapılır. Dua edilir.

Kabir Ziyaretlerinde Bulunmak
Mevlid Gecesi gündüzünde mezarlar, bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli. Ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, onlar için de ALLAH Teala'dan afv ü mağfiret dilemeli, böylelikle ruhları şad edilmelidir. Ayrıca Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in, ashabın, tabiinin, diğer büyüklerimizin, akrabalarımızın özellikle analarımızın, babalarımızın... Kısacası bütün Müslümanların ruhlarına Kur'an-ı Kerim okunmalıdır.

Yetim ve Kimsesizleri Gözetmek
Mevlid Gecesi ve gündüzünde fakir fukarayı, yetim ve kimsesizleri görüp gözetmek, ihtiyaç içerisinde kıvranan din kardeşlerimizin yardımlarına koşmak, onlara imkanlar ölçüsünce tasaddukta bulunmak mutlaka yapmamız lazım gelen bir husustur.

Kaynak: dinimizislam.com

Etiketler: mevlid, mevlid kandili, mevlid kandili duası, mevlid kandili ibadet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (40)

  • netice gürlük : 07 Nisan 2016, Perşembe 11:13
    14
    Tüm müsüman ola din kardeşlerimizin kandilini kutlarım slm v dua ile
  • Soner Selim Eldeş : 23 Aralık 2015, Çarşamba 15:27
    34
    herkesin mevlüt kandili kutlu olsun ve bu yazı bnim ödevim için çok iyi
  • Büşra aslan : 23 Aralık 2015, Çarşamba 03:15
    25
    Esselatu vesselamu aleyke ya resulallah
  • asmin : 23 Aralık 2015, Çarşamba 00:51
    22
    Din kardeşlerim YA RESULLAHA salat ve selam gönderin mevlit kandiliniz mübarek olsun
  • ümit : 23 Aralık 2015, Çarşamba 00:23
    44
    tum islam aleminin mevlit kandilini kutlarim
  • Şahin : 22 Aralık 2015, Salı 23:54
    33
    Kandil kandil yanarken
  • Ahmet : 22 Aralık 2015, Salı 23:43
    17
    Kutlu Doğum Haftası ile mevlid kandili arasındaki farkı anlatabilecek biri varmıdır?
  • gulseren tirak : 22 Aralık 2015, Salı 23:30
    33
    butun ummeti muhammed'in kandilini kutluyorum Rabim efendimize layik ummet olmayi nasip etsin... Haydi peygamber sevdalilari bir selavatta siz okuyun...
  • gizem : 22 Aralık 2015, Salı 23:28
    24
    kandiliniz mübarek olsun hayırlı kandiller. Nice kandilleri görmek nasip olsun inşallah
  • hatice siray : 22 Aralık 2015, Salı 22:45
    38
    Biz seni görmeden sevdim ya resulallah.
  • Demet : 22 Aralık 2015, Salı 22:14
    24
    Rabbim bu mübarek gecede her kim el açıp dua edip şifa bekliyorsa hayırlısıyla şifalarını nasip etsin... Mevlid kandilimiz mübarek olsun...
  • ipek : 22 Aralık 2015, Salı 22:04
    46
    Biz seni görmeden çok sevdik EFENDIM âlemlerin Rabbi ne güzel bi hediye verdi bugün kullarına sonsuz şükürler olsun ALLAH'IM
  • bahar sever : 22 Aralık 2015, Salı 21:54
    45
    Tüm müslüman alemin mevlit kandili kutlu olsun allah butun gunahlarimizi bagislasinnn.
  • kader güler : 22 Aralık 2015, Salı 21:27
    24
    Tüm islam aleminin MEVLÜT Kandili mübarek olsun
  • Mariyem inrahimov : 22 Aralık 2015, Salı 21:24
    26
    Hayırlı kandiller
  • müslüm nihat dinler : 22 Aralık 2015, Salı 21:05
    13
    Onsekiz bin aleme gönderilen efendimiz sav sefaatin le bizleri sereflendir ya resulallah b
  • Filiz yakan : 22 Aralık 2015, Salı 20:59
    13
    Yüce Rabbim iyi ki seni yaratti insanliğimiz üzerine kandiliniz mübaret dualariniz kabul olsun
  • gökhan : 22 Aralık 2015, Salı 20:47
    03
    Tüm mmüslüman aleminin kandili mübarek olsun
  • ümit : 22 Aralık 2015, Salı 20:39
    04
    Türkiyede yaşayan gerçek müslümanların kandili mübarek olsun yüce rabbim ülkemizde topraklarımızda gözü olanlara ve içimizdeki hainlere izin verme yarabbi ....hayırlİ kandiller
  • dilos : 22 Aralık 2015, Salı 20:25
    03
    Allahim islemis oldugumuz butun buyuk kucuk gunahlarimizi bu mubarek gecenin yuzu suyu hurmetine bagisla amin yarabbim
  • HAKAN DEDE : 22 Aralık 2015, Salı 20:12
    02
    Butun musluman ve mumin kardeslerimin mevlit kandili gecesini kutlarim .
  • sefai : 22 Aralık 2015, Salı 20:03
    03
    Tüm islam aleminin mevlid Kandili Kutlarım
  • Oguzhan : 22 Aralık 2015, Salı 20:01
    25
    Tüm islam aleminin mevlid kandili mübarek olsun
  • İREMM : 22 Aralık 2015, Salı 19:59
    04
    İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamınız cannet hz. Muhammet komşunuz olsun. Günleriniz mutluluk, gönlünüz saadetle dolsun. KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN.
  • Öykü : 22 Aralık 2015, Salı 19:55
    21
    Kandiliniz mübarek olsun
  • ahmet zolan : 22 Aralık 2015, Salı 19:49
    04
    İki cihanın güneşi hoş geldin ya rasullullah.....hepimize allaha kul habibine ümmet olmayı nasip etsin yaradan....ülkemizi ve milletimizin bu gecenin yüzü suyu hürmetine her türtürlü tehlikelerden ve düşmanlardan korusun....bu gün şehitlik şahadetine kavuşan kardeşlerimizin ailelerine allah Sabırlar versin....Amin....
  • elif : 22 Aralık 2015, Salı 19:00
    23
    Tüm musluman kardeşlerimin kandili mübarek olsun dualarda buluşmak dileğiyle Allaha emanet olun
  • RECEP : 22 Aralık 2015, Salı 18:08
    02
    Kandilimiz, mübarek olsun tüm cümle aleme.
  • aynur : 22 Aralık 2015, Salı 18:06
    03
    Tüm islam aleminin mevlid kandili mübarek olsun bol bol dualar yapilsin kuranı kerim okusunlar bu gece çok hayirli gecedir hz muhammed sav doğduğu gündúr
  • gokhan : 22 Aralık 2015, Salı 17:59
    22
    Esselevatu vesselami aleykum ya resulallah Iyiki dogdun dunyanin en guzel insani
  • tuncay : 22 Aralık 2015, Salı 17:52
    23
    Essela tu vesselamu aleykeya rasulullah...
  • Metin : 22 Aralık 2015, Salı 16:50
    21
    Herkese hayırlı kandiller
  • ilknur : 22 Aralık 2015, Salı 16:41
    22
    Bütün musluman aleminin kandili mübarek olsun
  • sefa : 22 Aralık 2015, Salı 16:36
    12
    Herkesin mevlid kandili mübarek olsun
  • sevim : 22 Aralık 2015, Salı 16:08
    23115
    tum islam aleminin mubarek mevlid kandili mubarek olsun
  • Anatolia : 22 Aralık 2015, Salı 15:50
    1395
    Kainatın güneşi efendimiz s.a.v. iyi ki doğdunuz insanlığımızın üzerine.. Mevlid kandilimiz mübarek olsun.. Selam , vefa ve dua ile...
  • Mehmet : 22 Aralık 2015, Salı 14:39
    1590
    Cenabı Allah cümlemize hayırlı kandiller nasip etsin
  • Mehmet ali Mercan : 22 Aralık 2015, Salı 14:24
    27102
    Seni çok seviyoruz.. YARASULLAH....
  • HUSEYIN ERSAL : 22 Aralık 2015, Salı 11:34
    2280
    YUCE ALLAH BU GECENINYUZU SUYU HURMETINE TURK MILLETININ AKLINI KULLANMASINI, ISLAM ALEMININ DE EMPERYAL GUCLERIN OYUNCAGI OLMAKTAN KURTARSIN. AMIN
  • Hakan aktıç : 22 Aralık 2015, Salı 10:37
    21131
    Tum islam aleminin kandili mübarek olsun
GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç