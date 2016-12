Mevlid Kandili'nde, Eyüp Sultan doldu taştı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili nedeniyle vatandaşlar Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce Müslüman, Eyüp Sultan Camii'ni doldurdu. Mevlid Kandili'ni idrak etmek için Eyüp Sultan'a gelen vatandaşlar, Eyüp Sultan türbesinin önünde dua edip, Kur'an-ı Kerim okudu. Vatandaşlar yatsı namazı sonrası Eyüp Sultan Camii’nde okunan Mevlidi Şerif ve Kuran-Kerim'i dinledi. Bazı vatandaşların ise Eyüp Sultan Camii avlusunda şeker ve lokum dağıttığı görüldü.

Öte yandan cemaatin Eyüp Sultan Camii'ni doldurmasından dolayı bazı vatandaşlar namazlarını caminin avlusunda kıldı.

Ankara’da Mevlit Kandili coşkusu

İnsanlığa gönderilen son peygamber olan Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya gelişinin yıl dönümü olan Mevlit kandili tüm İslam alemi tarafından coşkuyla kutlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz. Muhammed’in doğumunun 1445’inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe Camii’nde Özel Kandil Gecesi düzenledi. Cami içinde önce Kur-an’ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılar, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için dualar okuduklarını söyledi.

Kandil gecesi için Gebze’den Ankara’ya gediklerini söyleyen Cemal Karaca, “Bu gecenin kendine has bir özelliği var. Efendimizin kainata teşrif ettiği gece olarak be Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonu altında bu gece ihya edilmektedir. Biz de Kocaeli Gebze’de ikamet ediyoruz. Bu geceyi ihya etmek için buraya geldik. Cenabı Allah bugün verdiğimiz şehitleri ve onların geride bırakmış oldukları ana, baba, eş ve çocuklarını, hürmetine bütün camilerimizde okunan dualara ortak ederek sebeplendirilmelerini arzu ediyoruz. Millet olarak bir bütün halinde parçalanmadan, bölünmeden dış güçlere karşı yolumuza devam etmenin, kendimizi bulmanın tam zamanı. Buralar sözün bitiği yer değil aslında, başladığı yer. Tüm İslam alemine, tüm Mümin kardeşlerimize dünyanın muhtelif yerlerinde Arakan’da, Myanmar’da, Suriye’de, Irak’ta, ülkemizde kendisini yalnız hisseden Mümin kardeşlerimi Allah bu gece ve her gece meleklere komşu eylesin” şeklinde konuştu.

Selimiye'de Mevlid Kandili coşkusu

Edirne’de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii’nde Mevlid Kandili coşkusu yaşandı.

Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından biri olan asırlık cami Selimiye, Mevlid Kandili münasebetiyle Müslümanların akınına uğradı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrifinin kutlandığı mübarek Mevlid Kandili’ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Selimiye’ye akın etti. Akşam namazını kılan cemaat camiden, ardından Edirne İl Müftülüğü’ne bağlı görevlilerce okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Cemaat, ‘Mevlid’ konulu vaazı da dinleyerek dolu dolu bir gece yaşadı.