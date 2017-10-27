Mevlüt Çavuşoğlu: Barzani bizi dinlemedi şimdi masaya oturamıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin 2017-2018 Akademik yıl açılışına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politika ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Barzani bizi dinlemedi şimdi masaya oturamıyor”

Korsan referanduma değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Barzani bizim dediğimizi dinlemedi. Referandumla masada güçlü olacağını sandı. Ama şimdi masaya oturamıyor. Düşündü ki Kürt kardeşlerimizi kendi etrafında birleştirerek başkanlığını ilelebet götürecek. Şimdi oradaki Kürtleri de böldü. Biz onu uyarmıştık. Bir dostun tavsiyesini dinlemezsen olacağı budur” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünyadaki gelişmeleri iyi takim etmek gerektiğini vurgulayarak, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin akademik yılı hayırlı olsun. Davetleri için Cemal Kalyoncu ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi dünyadaki gelişmelere duyarlı eleştirel düşünebilen öz güven sahibi bireyler yetiştiriyor. Bunun için kendilerini kutluyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kısa sürede büyük başarılara doğru gidiyor. Birçok ödüle layık görüldü. Buradaki öğrencilerimizin hepsi Türkiye için değerlisiniz. Her alanda inşallah milletimizi temsil edeceksiniz. Dünya o kadar değişiyor ki hangi alanda eğitim alırsanız alın çok iyi takip etmek gerekiyor. Her alan böyle olmuş. 5 sene önce Gaziantep Belediye Başkanı ve Valinin yönetim politikası sığınmacılarla beraber değişmiştir. Hukuk alanında Bugün reformlar yapıyoruz. Çünkü mevcut yasalar vatandaşın ihtiyacını karşılamıyor. Uluslararası hukukta böyle, sürekli değişim gerektiriyor. Ben inanıyorum ki Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu değişimi ve gelişimi yakalayacaktır. Bizde dış politikamızı böyle şekillendiriyoruz. Mikro milliyetçiliğin arttığı dünyada, dengeyi nasıl kurabiliriz. Ekonomi batıdan doğuya doğru 140 kilometre hızla gidiyor. Gaziantep üretici bir şehirdir. Türkiye’de en önde gelen şehirlerden bir tanesidir. Bunu dışarıda önünün açılması gerek. Bakmayın ABD’inin vize kararına bunları aşacağız” şeklinde konuştu.

“Avrupa’daki Marksist ve komünistler PKK’yı koruyor”

Avrupa'nın terör örgütlerine ideolojik yaklaştığını söyleyen Çavuşoğlu, “Dünyada en çok mülteci barındıran ülkeyiz. Biz bütün mazlumların yardımına koşuyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Türkiye’yi dünyada saygın kılan budur. Terör neredeyse onu temizlemezseniz o terör size gelir. Benden uzakta bana gelmez demeyeceksiniz. Bugün dünyanın terörle mücadelede en büyük yanlışı budur. İdeolojik yaklaşımlar bugün dünyada terörle mücadelede bir çifte standart oluşturmuştur. Bugün PKK’nın Avrupa’da destek bulmasının en büyük sebebi Avrupa’daki aşırı solcular Marksist ve komünistler PKK ile aynı ideolojiye sahip olduğu için onu bir terör örgütü olarak görmek istemiyorlar o zaman senin onlardan ne farkın var sen gidiyorsun politikanı insanlara anlatıyorsun o ise elinde silah zorla insan kaçırıyor. Maalesef işte bu vizyondan uzak bir Avrupa’yı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“153 öğrenciyle başladık şimdi 9 bin öğrencimiz var”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Tamer Yılmaz 153 öğrenciyle başladıkları üniversitenin şimdi 9 bin öğrenciye ulaştıklarını belirterek, “Bu çok dolu programla başlayacağımız 2017-2018 akademik yıl açılışımıza hoş geldiniz. Üniversiteye hizmetin ülkeye hizmet olduğu bilinci içerisinde çalışmaktayız. Kalyoncu toplam 6 bin mezun vermiştir. 2010 yılında 153 öğrenciyle başladık, bugün 9 bin öğrencimiz var. Son 3 yıldır yüzde yüz doluluk oranımıza ulaşıyoruz. Öncelikle yenilikçi çalışmaya dayalı ve denetime açık bir yönetim tarzı oluşturuyoruz. Öncelikle eğitimde kaliteye odaklandık. Öğrenci sayısını arttırmadan kalitemizi yükselttik. Yabancı öğrenci sayımızı arttıracağız. Bir AR-GE üniversitesi olarak üniversite ve sanayi ile iş birliği içerisindeyiz. Mükemmeliyet merkezi oluşturduk. Bölgede güneş enerjisini kullanan ilk üniversiteyiz. Yeni eğitim öğretim yılıyla sizlere daha iyi eğitim vermek için fiziksel altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Golf sahasının inşaatını tamamladık. En geç 1 yıl içinde üniversitemiz bütün fiziksel altyapımızı bitirmiş olacağız” ifadelere yer verdi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, üniversitelerinin daha çok bilim ve teknoloji üretmesini hedeflediklerini belirterek, “2017-2018 yılı eğitim yılımızın açılışı ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi güneydoğunun ilk vakıf üniversitesidir. Üniversiteler ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan yetiştiriyor. Her geçen sene yükselen başarı grafiğimiz, bize ayrı bir gurur veriyor. Emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ederim. Üniversitemizin daha çok bilim araştırma ve teknoloji üretmesi hedefliyoruz. Üniversitemizin kurulduğu günden bu yana milli değerlerine sahip bireyler yetiştirmesini hedefliyor. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer ve Nejat Koçer, Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Akademik yıl açılışı hediye takdimi ile sona erdi.

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