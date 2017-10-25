Mevsim değişikliği çocuk hasta sayısını yüzde 30 arttırdı

Bursa'da çocuklara hizmet veren Dörtçelik Çocuk Hastanesi acil servisi çocuk hastalarla doldu taştı. Mevsim değişikliğinden dolayı artan gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlığı artışı çocuk hastaların sayısını arttırdı. Normalinden yüzde 30 fazla hastanın başvurduğu hastane çocuk hastalarla doldu taştı. Hastalanan çocuklarını hastaneye getiren vatandaşların yoğunluk sebebiyle uzun süre beklediği görüldü. Hastaneye başvuran çocukların en çok ateş, halsizlik, kusma, öksürük ve burun akıntısı şikayetiyle başvurduğu görüldü.

Bir hafta öncesine kadar 7 bin kişinin başvurduğu Dörtçelik Çocuk Hastanesi acil servisine bu hafta 10 bin çocuk başvuru yaptı. Uzmanlar ise mevsim değişikleri sebebiyle gribal enfeksiyonların artığını belirterek, okulların açılmasıyla birlikte çocukların gribi bir birine bulaştırdığını, hasta çocuk sayısında artış gözlendiğini belirtti. Uzmanlar her mevsim değişikliğinde özellikle çocuklarda grip vakalarında artış olduğunu çocukların en çok hastaneye burun akıntısı, öksürük ve ateş şikayetiyle getirildiğini söyledi.

Yusuf Ali Arslan

