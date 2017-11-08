'Mevsim değişikliği ile değişime uğramayın'

Aksuvital Ar-Ge Merkezi’nden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, mevsim değişikliklerinde yeme-içme alışkanlığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım, “Kış aylarının yaklaştığı, mevsim değişiminin yaşandığı bu günlerde sağlığımıza özen göstermeli, yeme ve içme alışkanlığımızı gözden geçirmeliyiz. Bağışıklık destekleyici ve doğal koruma özelliği içeren besinler tüketmeli, spor yapmalı ve uyku düzenimize dikkat etmeliyiz” dedi.

Yıldırım, doğal koruma sağlayan besinler hakkında şu açıklamaları yaptı:

“Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua)

Toz ya da pekmez kıvamında tüketilen keçiboynuzu sindirime olumlu etkileri, antiseptik ve mikrop öldürücü etkisiyle adından sıklıkla söz ettirmektedir. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum ve fosfor bakımından zengindir. Virüslere karşı etkili olan antioksidanlar içerir. İştahsızlıkta ve kansızlıkta kullanımı yaygındır. Keçiboynuzu toz halinde kakao yerine gıdalara eklenerek ya da pekmez şeklinde kullanılabilir.

Zencefil (Zingiber officinale)

Kuru kök, öğütülmüş toz, taze kök, zencefil yağı, zencefilli su, zencefil çayı ve zencefil şekerlemesi şeklinde kullanılabilen zencefilin tarihi geleneksel Asya tıbbından bugüne binlerce yıldır kullanılmaktadır. Zencefil tarih boyunca diş ağrısında, romatizma, kolera, soğuk algınlığı ve öksürükte sıklıkla kullanılmaktadır. İştah açıcı olarak , kolik ya da spazmlarda hazımsızlıkta kullanımı mevcuttur. Zencefil kan şekeri ve kan basıncını düşürür, ayrıca kansere karşı koruyucudur.

Propolis

Propolis yapısında organik madde ve mineral, flavon ve flavonoid türevleri, amino asitler, yağlar, reçine, balzam, mum ve polen içermektedir. Propolis doğal antibakteriyel ve antibiyotik bir üründür. Zararlı mikroorganizma öldürücüdür, bağışıklık sistemine güçlü destek olur. Kalp-damar hastalıklarında kullanımının yanı sıra antitümör etkisi ile de prostat başta olmak üzere birçok kanser türlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Propolis ayrıca egzama, sivilce ve ağız yarası gibi cilt rahatsızlıklarında da kullanılabilmektedir.

Tüm bu besin maddeleri bir arada kullanarak mevsim geçişleri ile meydana gelen bağışıklık sistem rahatsızlıklarına önlem alabilir, vücudunuzun direncini yüksek tutabilirsiniz.”