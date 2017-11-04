Mevsim geçişlerinde bipolar bozukluğa dikkat

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vesile Şentürk Cankorur, kış mevsimine geçişlerde yaşanan duygu durum bozukluklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Depresyon, anksiyete, bipolar gibi hastalıklarla ilgilendiğini belirten Cankorur, “Şimdi tam da mevsim dönümü bizim bu duygu durum bozuklukları dediğimiz depresyon, bipolar bozukluklar mevsim değişim dönemlerinde atak gösterme eğilimindedir. Mevsimsellik özellik gösterir bu hastalıklar özellikle bipolar bozukluk. Bipolar bozukluk halk arasında belki daha çok iki uçlu duygu durum bozukluğu olarak biliniyor olabilir. İki uçlu duygu durum bozukluğunda mevsimlerden etkilenmesiyle birlikte aynı zamanda uyku düzeninden, günlük aktivitelerimizden de çok etkilenmektedir. Eğer uykusuz kalırsak, uykusuz kaldığımız bir işte çalışıyorsak, bu kış mevsiminde gündüz gece farkının değişmesi nedeniyle uyku ritmimiz bozulursa bu hastalığın tetiklenme olasılığı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cankorur, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu tür hastalığı olanlar ya da böyle bir hastalığı var ancak farkında değil, mevsimler değiştiğinde kendisinde bazı değişiklikler fark etmesi, örneğin uyku düzeninin çok bozulması, daha enerjik hissetmek ya da çok mutsuz hissetmek gibi belirtiler ortaya çıkıyorsa belki de bir ruh sağlığı çalışanına danışmakta fayda olabilir. Çünkü bu iki uçlu duygu durum bozukluğu hastalığının belirtisi olabilir.”

Bipolar bozuklukta hem ilaç tedavisi hem de psikoterapi yani halk arasında konuşma tedavisi olarak bilinen her iki tedavi yöntemini de mutlaka tavsiye ettiklerini vurgulayan Cankorur, "Kliniğimizde bu iki modelin birlikte ele alındığı tedavi programını uyguluyoruz" dedi.

"Açık havada spor yapmalarını tavsiye ederim"

Kışın yaşanan duygu durum bozukluklarından kurtulmak için tavsiyelerde bulunan Cankorur, "Olabildiğince günlük düzenlerini bozmamalarını tavsiye ederim. Uyku saatlerine dikkat etmelerini tavsiye ederim. Açık havada spor yapmalarını tavsiye ederim. Ağır spor değil, günlük yürüyüş biçiminde haftada 3-4 gün 1’er saatlik yürüyüşler biçiminde. Eğer uyku düzenleri bozuluyorsa günlük biyoritim dediğimiz vücudumuzun çalışma şekli ve bir saati var. Bu bozuluyorsa bunu hızlıca tekrar eski düzenine sokmak yönünde çay, kahveyi çok içmemeleri, alkol sigaradan uzak durmalarını tavsiye edebilirim. Bu belirtiler iki haftadan daha uzun sürüyorsa o zaman belki psikiyatriste danışmakta fayda olabilir. Uykuyla ilgili sorun yaşandığında da uyku hijyeni dediğimiz davranışçı önerilerimiz bulunmakta. Bunları mutlaka öncelikli uygulamalarını tavsiye edebilirim” şeklinde konuştu.

Grup Psikoterapileri ve Türkiye’de Değişen Aile Yapıları, Doğum Dönemi Depresyonları ve Çocuk Gelişimi kitapları

Prof. Dr. Cankorur, 'Grup Psikoterapileri' ve 'Türkiye’de Değişen Aile Yapıları, Doğum Dönemi Depresyonları ve Çocuk Gelişimi' kitaplarından da bahsetti.

“Grup Psikoterapileri Kitabı kliniğimizde yürütmüş olduğumuz tedavi programlarını özetleyen bir kitap” diyen Cankorur, şunları kaydetti:

“Burada tedavi almış hastalarımızın yazıları da var. Bipolar bozukluk, duygu durum bozukluğu konularında grup psikoterapileri alan hastalarımız bu tedaviden çok yararlandıklarını bildiriyorlar.”

Türkiye’de Değişen Aile Yapıları, Doğum Dönemi Depresyonları ve Çocuk Gelişimi kitabının ise yurtdışında yürüttüğü doktora tezinin kitabı olduğunu ifade eden Cankorur, “Doğum dönemi depresyonları ve çocuk gelişimi ülkemiz için önemli bir konu. Yürüttüğüm doktora çalışmasının bulguları bu kitapta yer alıyor. Bir miktar bilimsel terminoloji yer alıyor kitapta ama yinede ilgi duyanların faydalanabileceğini düşündüğüm bir kitap. Bu kitabımızın daha büyük kitlelere ulaşması için çalışmamız sürüyor” açıklamasında bulundu. Cankorur, arzu eden hastalarına kitaplarını verdiğini söyledi.

Pelin Üzek Kılıç – Mustafa Apaydın



