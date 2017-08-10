Mevsim yorgunluğuna iyi gelecek doğal besinler

Aksuvital Ar-Ge Merkezinden Kimya Mühendisi Nigar Yıldırım, mevsim yorgunluğunu giderici doğal besinler hakkında bilgi verdi. Günlük hayatın getirdiği stres, yorgunluk, uykusuzluk, düzensiz beslenme gibi faktörler nedeniyle insanda enerji kaybı yaşandığını belirten Yıldırım, “Enerjimizin düşüklüğünü çoğu zaman fark edemeyebiliriz. Direncimiz düşebilir, bakteriyel ve viral enfeksiyona yakalanabiliriz. Bu sebeple direncimizi ve gücümüzü arttıracak doğal besin maddelerinden faydalanabiliriz. Bunlar arasında etkinliği kanıtlanmış ginseng, arı sütü, polen ve propolis bulunmaktadır” dedi.

Nigar Yıldırım yorgunluk giderici doğal bitkileri şu şekilde anlattı:

“Ginseng , Ginseng bitkisinin köklerinden elde edilen oldukça popüler bir bitkisel takviyedir. Tarihçilere göre ginseng bitkisi ilk olarak 5 bin yıl önce, Kuzey Çin’in dağlık bölgelerinde keşfedildi. Başlangıçta bu bitki yemek pişirme amaçlı kullanılırken, daha sonra tedavi edici özellikleri tespit edilmiştir. Ginsengin en az 3 bin yıldır popüler olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ginseng, geleneksel Çin tıbbında çok önemli bir yere sahiptir. Ginseng bitkisinin köklerinin insan vücuduna olan benzerliği, bu bitkinin tedavi edici özelliklerine olan inancı güçlendirdi.

Ginseng baş etme kapasitenizi ve dayanıklılık gücünüzü arttırmada iyi bir destekleyici olarak görev alacaktır.

Arı sütü, 5-15 günlük işçi arıların yutak üstü salgı bezlerinden salgıladıkları bir maddedir. Jel halinde akıcı kıvamda, kremsi-beyaz renktedir. Arı sütü ana arının besinidir, besin değeri ise oldukça yüksektir. İşçi arılar, 2-3 ay yaşarken, içlerinden sadece birisi 40 kat fazla yaşar. Yani; 5 ile 7 sene boyunca binlerce yumurtalık bir verim ile yaşar. Bu arının tek farkı arı sütüyle beslenmesidir. Özellikle doğurganlık özelliklerini arttırmak için kullanılabilir. Bu bileşimdeki görevi direnci arttırmak, vücudumuzdaki genel performansı yükseltmek.

Propolis, Propolis Yunanca bir kelime olup ‘pro’ ‘savunma’ anlamına ve ‘polis’ ‘şehir’ anlamına gelmektedir. Arıların çeşitli bitki ve ağaç kabuklarını çiğneyerek oluşturdukları macuna bazı enzimlerini eklemesiyle oluşur. Propolis içerdiği 150’yi aşkın madde ile doğal antibiyotik olarak adlandırılmaktadır.

Arılar Antibakteriyal (bakterilere karşı), antiviral (virüslere karşı), antifungal (mantara karşı), antioksidan, antiparazitik özelliklere sahip yapışkan ve reçinemsi bu madde kovanın sterilizasyonunu için, kovan giriş deliğine, çatlak ve kırık yerleri sıvarlar. Böylece kovan içerisi oluşabilecek hastalıklara karşı steril durumdadır.

Polen , Polen de bilindiği gibi antioksidan özelliği ile bilinen besin takviyeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. C vitamini kaynağı da olan polenin enerji verici işlevi de vardır".