Mevsimine göre lastik seçmeyi önemseyin

Karlı zeminde kullanılan kış lastiklerini çıkartıp kuru zemine ve aniden gelişen yağmurlara da uygun yaz lastiklerini kullanmak gerekiyor. Mevsimine uygun lastik kullanmanın önemini vurgulayan lastikçi Kadir Ülker, "Kış lastiği can güvenliğini yüzde 95'lere çıkartır ancak kış lastiği kış mevsimine duyarlı olduğu için yazın kauçuğun da sertleşme meydana gelir. Yazlık lastiklerin kışın kayganlaştığı gibi yazın da kışlık lastikler kayganlaşırken kazalara sebep olabilir. Fren mesafesi uzar, araç durmayabilir, kayar ve aşırı ses yapar. Yönetmeliğe göre 1 Nisan'dan itibaren kış lastiklerini değiştiriyoruz. Lastik alırken satıcının fatura kesip 2 yıl garanti vermesine, lastiğin imalat tarihine ve üzerindeki etikete dikkat edilmesi gerekiyor. Lastiklerin üzerilerinde a, b ve c sınıfı fren mesafeleri yazılıdır. Örneğin b sınıfı fren mesafeli lastikte, araç 90 kilometre hızla giderken 30 metrede duruyorsa a sınıfı fren mesafeli lastikte 20 metrede durur. Lastik değiştirirken bazı insanlar araçlarının çekiş tarafındaki lastikleri değiştiriyor. Bu uygulama bana göre çok yanlış. Çünkü bir araçta ortalama 4 can taşınıyor. 2 lastik değiştirmeyip kar edebilirim demeyelim. İnsanların can güvenliği için aracın bütün lastiklerinin değiştirilmesi şart. Diyelim ki ön taraftaki lastikleri değiştirdik ve arka taraftaki lastikleri değiştirmedik. Ani fren yapılacak bir ortamda frene basıldığında aracın arkası savrulabilir ve korktuğumuz başımıza gelir. Yani kaza olur" dedi.