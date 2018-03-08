Mevsimler, IFBB Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Mevsimler yaptığı açıklamda, WBFF’in resmi sporcusu olduğunu belirterek, 2016 yılında Toronto Dünya Şampiyonasında ise Dünya 6’cısı olduğunu söyledi. 10-11 Mart tarihinde IFBB’de 2 farklı klasmanda yarışmaya katılacağını ifade eden Mevsimler, bir ilki gerçekleştireceğini ve hiç bir Türk’ün alamadığı dereceyi almayı hedeflediğini vurguladı.

Mevsimler açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

Mevsimler: “Alacağım Başarı, Çocukların Bu Spora Bakış Açısını Değiştirecek”

“Yapmış olduğum spordan dolayı sürekli formumu korumam gerekiyor. Şuan bir yarışma olduğu zaman ekstra kuruluk ekstra definasyon demek. Bunun için yaklaşık 13 haftalık çok ciddi günde 2 idman içerecek kalori hesabımı yapmamı sağlayacak düşük karbonhidrat almamı sağlayacak çok yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bu yarışmada maddi manevi desteğiyle yanımda olan GAÜ’dür. Şuan bu yarışma için yapmış olduğum antreman takvimi 4 Aralık 2017’de başladı. 4 Aralık’tan itibaren şeker tüketmiyorum. Fakat motivasyonum çok üst düzeyde. Şuan çünkü Türkiye’de büyük bir etki altında beni takip eden ve örnek alan gençlerin üzerinde ki baskıyı hissedebiliyorum. Çünkü orada alacağım bir başarı çocukların bu spora bakış açısını değiştirecek ve önünü açacaktır. Vücut geliştirme kariyerimde 10. senemi bitirdim ve 11. senemin içindeyim. Bu 11 senelik süre içinde en iyi formumdayım.”

Mevsimler: “Esas Antremanınız, İdman Bittikten Sonra Beslenmeyle Başlar”

“Bu sporu diğer sporlardan ayıran özellikler vardır. Bu spor sadece antreman yapmak değildir. Bu spor hayatınızı etki altına almaktadır. Esas antremanınız idman bittikten sonra beslenmeyle başlar. Çoğu insan bunu yanlış yapar. Beslenmeyi doğru yapamadığınız zaman ne formunuzu koruyabilirsiniz; ne form tutabilirsiniz; ne de kilo alıp verebilirsiniz. Bu spor iradeniz ile olabilmektedir.”

Mevsimler: “Yarışmada Kesinlikle İz Bırakacağıma İnanıyorum”

Katılacak olduğum yarışma, profesyonel lige çıkma yarışmasıdır. Devletler arası federasyonuna bağlı olmadan yarışmaya gidebilirsiniz. Artık iyi sorcular profesyonel olma şansı yakalayabiliyorlar. Sadece yarışma kriterlerine uyumlu olmanız yeterlidir. GAÜ sponsorluğunda katılacağım yarışmaya en iyi noktamda gidiyorum ve kesinlikle iz brakacağıma inanıyorum.”



