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Mevsimlik fındık işçileri kamp alanında konaklıyor

Her yıl olduğu gibi bu sene de fındık toplamak için Zonguldak'a gelen Suriyeli sığınmacılar ile Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen vatandaşlar, Alaplı Mollabey kamp alanına kurdukları çadırlarda konaklıyor.

Mevsimlik fındık işçileri kamp alanında konaklıyor

20 Ağustos 2017 11:55
Mevsimlik fındık işçileri kamp alanında konaklıyor - Tıkla İzle

Bölgeye gelen işçiler arasında, Güneydoğulu’dan gelen vatandaşların yanı sıra ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli göçmenler de bulunuyor. Kamp yerinde kalan aileler, elektrik ve suyu olan konaklama yerleri yapılmasını talep ediyor. Çadırlarda konaklayan aileler yetkililere çağrıda bulunarak yardım istedi. 

Alaplı Mollabey Mahallesi sınırları içerisinde yol kenarına çadır kuran mevsimlik işçilerden Harun Balta, 2 yıldır fındık toplamaya 5 kişilik ailesiyle birlikte Alaplı'ya geldiğini anlattı. Balta, "Memleketimizde tarlamız, iş yerimiz, iş imkanımız yok. Buraya gelerek fındık topluyoruz. Günlük fındık toplamak için 65 lira yevmiye ile yaz boyunca çalışıyoruz" dedi. 

Suriye'den ailesi ile birlikte fındık işçiliği yapmak amacıyla Alaplı'ya gelen Mustafa Mira, Alaplı'ya ilk kez geldiğini ilk defa fındığı burada gördüğünü anlattı.

Ertuğrul Yüksel


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