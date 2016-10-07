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Mevsimlik işçiler arasında kavga: 9 yaralı

Eskişehir’de mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı.


07 Ekim 2016 16:50

Alınan bilgiye göre, Alpu ilçesinin Karakamış mahallesinde mevsimlik tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. İşçiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, A.Ö., H.Ö., A.K., N.D., Ö.D. ve F.D. ile, kavgayı ayırmak isteyen H.Ö., M.Ö. ile H.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akraba oldukları öğrenilen yaralıları merak eden yakınları da Eskişehir Devlet Hastanesi’ne geldi. Onlarca kişinin toplandığı hastane önünde zaman zaman yaşanan gerginliği ise polis ekipleri müdahalesiyle durduruldu. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. 

Etiketler: 9 yaralı, eskişehir, kavga, mevsimlik işçiler


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