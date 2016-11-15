Alınan bilgilere göre, Siverek yönünden Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Halil Ç. idaresindeki 63 N 3012 plakalı minibüs, Siverek-Hilvan karayolunun 30. kilometresi Aslanlı kırsal mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak karşı şeride geçti. Kazada aynı aileden sürücü Halil Ç., Ayşer Ç., Hüseyin Ç., İbrahim Halil Ç., Esma Ç., Ayşe Ç., Kafur Ç., Muhammed Tahir, Eylül Rabia, İrem Ada, Zehra Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ayşer Ç., ilk tedavisinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Kazanın görgü tanığı olan TIR şoförü Hasan Behrem, önünde seyir halinde olan minibüsün bir anda takla atmaya başladığını söylerken, minibüstekilerin mevsimlik işçi olarak batı illerine gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

