Mevsimlik işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 17 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağlıca Mahallesi'nde mevsimlik işçileri taşıyan Mehmet Emin Çakmak yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan mevsimlik işçiler Gülseven Koyuncu (17), Nedred Koyuncu (18), Muhammet Koyuncu (18), Hakan Koyuncu (19), Sabri Koyuncu (19), Kevser Koyuncu (18), Aliye Koyuncu (38), Murat Koyuncu (28), Halil İbrahim Koyuncu (17), Zelal Koyuncu (17), Mihriban Ay (23), Ceylan Ay (18) Gülbahar Ay (14), Dilan Ay (11), Eylem Ay (17) ve Ergün Ay (17) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Minibüste bulunan mevsimlik işçilerin Şanlıurfa'dan tarlada çalışmak için geldikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethullah Arslantaş