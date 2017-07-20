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Mevsimlik işçilerin çocukları için çadır okul

Bursa'nın Karacabey ilçesine mevsimlik tarım işçisi olarak gelenlerin çocuklarına yönelik çadır okul açıldı.

Mevsimlik işçilerin çocukları için çadır okul

20 Temmuz 2017 16:05

Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bakırköy'de açılan çadır okulda mevsimlik tarım işçileriyle birlikte gelen 41 öğrenci eğitim görüyor. Mevsimlik işçilerin çocuklarına yönelik okulda verilecek eğitim için öğretmen Hayati Yarar ve Sümeyye Arıkan görevlendirildi. Öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandığı öğrenildi.

Karacabey KaymakamıYusuf Gökhan Yolcu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ve Halk Eğitim Müdür Vekili Emre Dinçer çadırda eğitim gören çocukları ziyaret etti. Çocuklara hediyeler dağıtan Kaymakam Yolcu, ”Burada mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarıyla birlikte Suriye’den gelen sığınmacı çocukların ailelerine yaz okulu oluşturduk. Burada eğitim faaliyetlerine devam ediyorlar. Türkçe öğreniyorlar. Burada eğitim veren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Dingin, “Bir yaz okulu planladık. Okulumuza talep çok yoğun oldu. Mevsimlik tarım işçileri çalışırken çocuklarının da burada eğitim alması onları çok sevindirdi. Burada 2 öğretmenimiz var. Toplam 41 öğrencimiz var. Kayıtlarımız devam ediyor. Çocuklarımız çok mutlu. Onların mutlu olması da bizi sevindiriyor. Öğrenciler, öğretmenler gelmeden buraya gelerek onların gelmesini bekliyorlar. Bütün kırtasiye malzemeleri ve giyim malzemeleri de burada karşılanıyor. Bu tür kurslarımız devam edecektir” dedi. 

Yasin Keskin

Etiketler: bursa, mevsimlik işçiler


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