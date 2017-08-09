Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi

Türkiye’de bir ilden başka bir ile gitmek suretiyle mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan vatandaşların ve ailelerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerdeki sorunların giderilerek, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yayımlanan genelge doğrultusunda Konya’da örnek bir çalışma yapıldı. Tarım işçilerine yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler düzenlenmesini de öngören genelge ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Güneysınır Kaymakamlığı ve Güneysınır İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Hatay’ın İskenderun ilçesinden Konya’ya gelen tarım işçisi ailelerin çocukları, aileleriyle birlikte kaldıkları çadırlardan ve tarlalardan servislerle alınarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ve Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak hizmet veren Güneysınır Şehir Konağı’ndaki havuza getirildi. Havuzda gönüllerince eğlenen 36 çocuk, hayatlarında ilk kez havuza girdiklerini, çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Genç KOMEK Yaz Okulu öğrencileri de kendi aralarında topladıkları harçlıklarla mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına kıyafetler, ayakkabılar ve oyuncaklar hediye etti.