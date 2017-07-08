Mevsimsel geçişlerde saç dökülmesine dikkat

Dr. Emrah Çinik, “Mevsimsel geçişler sırasında saçlar da dönemsel dökülmeler olabiliyor özellikle yaz mevsiminde sonbahara geçerken saç dökülmesi normalden fazla görülmektedir, bu oran günde 100-200 saç dökülmesi olarak tarif edebiliriz, bu durum hava sıcaklığının ani değişimlerinin yanı sıra havadaki nem ve su oranının değişimine de bağlıdır havalar iyice soğuyup kış mevsimi geldiği zaman maçlardaki dökülme de normalleşmeye başlamaktadır ve rutin halini almaktadır” dedi.



Sonbaharda saç dökülmesi için sadece hava ve nemin etkili olmadığını ifade eden Dr. Çinik, “Yaz tatilinin sona ermesiyle stresli monoton şehir hayatının başlaması, günlük yorucu işlerin yapılması ve trafik stresi, okul stresleri, sonbaharda beraber baş gösteren depresif ruh hali gibi durumlarda saç dökülmesini hızlandırmaktadır. Kış başlangıcıyla beraber vücut soğuk havaya adapte olmakta ve saç dökülmesi azalmaktadır” diye konuştu.

Özellikle sonbahar dönemlerinde bu saç dökülmesini azaltmak için saç ekimi dışında alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmanın faydası olduğunu kaydeden Dr. Çinik, “Pop, saç mezoterapisi gibi yöntemlerle saç dökülmeleri azaltılabilir ve zayıflamış incelemiş saçlar için koruyucu etki sağlamış olur” ifadelerini kullandı.