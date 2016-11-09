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Meyve kasası, çöp poşeti ve giysileri tuvalle buluşturdu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi Feyzi Çelikten, ‘İmge-Sen’ adlı kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Meyve kasası, çöp poşeti ve giysileri tuvalle buluşturdu

09 Kasım 2016 09:44

Tepebaşı Belediyesi Prof. Atilla Özer Karikatür Evi’nde açılan sergide Feyzi Çelikten, yaklaşık 4 yılda kasa, çöp poşeti, bebek arabaları ve insan giysileri gibi günlük hayatta karşılaşılan nesneleri sanatla buluşturarak, ‘tüketim’ konusu üzerine yaptığı çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sundu. Diyarbakır doğumlu genç sanatçı, sergide bulunan eser imgelerini biçim olarak farklı ele aldığını ifade ederek, “Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yüksek lisans yapıyorum. Bu açılan sergimin üzerinde yaklaşık 4 yıldır çalışıyorum. Tüketim konusu üzerine hazırladım ve bu konu hakkında biraz sınıflandırma oldu, objeler sınıflandırıldı. Bunlardan bazıları çöp poşeti, giysiler, bebek arabaları yani imgeler oldu. Bu imgelerin farklı ele alınış biçimini kullandım. Bunlardan bazılarını tuval ile bütünleştirdim, bazılarını ise farklı zeminlerle bütünleştirdim. Eserlerimi ele alırken malzemeyi olduğu gibi tuvalde kullandım. Böylece izleyicilere farklı bir duygu hissi uyandırmayı amaçladım. Tuvalde görünen kasaları olduğu gibi yapıştırarak, resmin gücünü, iletişim aracını biraz daha hızlandırdım” ifadelerini kullandı.

“Sanatın kesinlikle yüce bir şey olmadığını düşünüyorum”

Çelikten, yine sergide bulunan eserlerinde basit nesneleri kullandığını belirterek, “Bu kasalardan sonra poşetler üzerine çalışmalar yaptım. Yine çevre görüntüsünü, basit nesneleri konu aldım. Sanatın kesinlikle yüce bir şey olmadığını düşünüyorum. Basit bir nesne tuvalde, resimde, farklı bir zeminde nasıl durur diye bunun üzerinde çalışmalar yapıyorum ve bunu ifade ederken de resim dilimi kullanıyorum. Bu dili kullanırken belli standardın dışına çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü var olan kuralları takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaparken de süreci bir senaryo gibi yapmıyorum. Örneğin bir resmi tasarlarken şu olacak demiyorum. Resmin yüzde 50’sini ben tasarlıyorum, yüzde 50’sini de süreç bana gösteriyor. Dolayısıyla resimde doğaçlamaya önem veriyorum” dedi.
7-14 Kasım tarihleri arasında açık olacak olan “İmge-Sen” adlı resim sergisinde 28 eser, 100 ile 5 bin lira arasında satışa sunulacak. 

Mustafa Kaplan
ESKİŞEHİR 

Etiketler: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakü


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