Meyve ve sebzelerde yeni sisteme geçildi. Artık ürünlerin tüm bilgileri kontrol edilebilecek. Ürün künyelerindeki karekodlu yeni sistem artık perakende satış noktalarında yer almaya başlayacak. Karekodlu ürün künyesiyle, sebze ve meyveler elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilebilecek.

Konu ile ilgili İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Ticareti Daire Başkanı Hakan Çalış, "Mevcut ürün künyelerimiz artık karekodlu yeni sistemle perakende satış noktalarında yer almaya başlayacak. Karekodlu ürün künyesiyle, sebze ve meyve piyasasını artık elektronik ortamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak izler hale geldik. Elde ettiğimiz verileri tüketiciyle, kamuoyuyla paylaşmaya yönelik hazırlanmış olan bir üründür bu sistem. Amacımız tüketicinin ne tükettiğini bilmesi çünkü bu ürün künyelerinde satın alınan ürünün nerede üretildiği, kim tarafından üretildiği, hangi şekilde üretildiğine yönelik bilgilerin hepsi bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

Alış fiyatlarına yer verilmeye başlanmasına ilişkin konuşan Çalış, "Ve artı olarak alış fiyatlarına da yer vermeye başladık, buradaki amacımız da hep tartışılagelen, üretici satış fiyatları ile perakende satış fiyatları neden bu kadar farklı, üreticiden 20-30 kuruşa çıkan ürünler perakende noktalarında neden 2-3 liraya satılıyor konusunda bir bilgi eksikliğinin olduğunu düşünüyoruz, dolayısıyla alış fiyatlarına yer vererek bu noktada satışa sunulan ürünün kaçtan alınıp, kaça satıldığını tüketici de bilebilecek durumda. Aynı zamanda sofraya varıncaya kadar, tarladan çıkış fiyatı, aracı fiyatları ve son nokta fiyatı da dahil olmak üzere hal kayıt sistemi üzerinden bunun izlenebilirliği sağlanmış olacak. Böylelikle akademisyenlerimiz, medyamız, tüketici derneklerimiz bu fiyatlar neden bu kadar artıyor, acaba bu artış doğal mı yoksa suni bir artış mı çok rahatlıkla bu bilgilere ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı.

FİYAT ARTIŞLARINDAN HERKES BİRBİRİNİ SUÇLUYOR

Vatandaşlara yönelik sağlıklı bir uygulama olduğunu vurgulayan Çalış, "Vatandaşlarımızın da memnun kalacağını düşünüyoruz çünkü bu fiyat artışlarından herkes birbirini suçluyor, toptancılarımız perakendecileri, perakendecilerimiz toptancılarımızı bu bilinebilir hale gelecek. Ve bilinebilir hale geldikten sonra neden bu kadar bir artış var bu araştırılacak. Bu artış minimize edilebilir mi, düşürülebilir mi, buna yönelik politika oluşturmada bu veriler hem tüketicimiz için hemde politika oluşturacaklar için faydalı olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu sistem şu anda sebze ve meyvelerde, organize perakende noktalarında mümkün mertebe yer almaya başladı. Bundan sonraki amacımız bunun bütün perakende noktalarında olmasını sağlamak. Tabiki biraz zaman alabilecek bir uygulama bu, geçiş sürecinin yumuşak bir şekilde oluşması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Burada tüketicilerimize çok önemli görevler düşüyor, denetim yetkimiz belediyede ancak her tüketicimiz bu künyenin bulunmayan yerlerde veya yanlış künyelerin bulunduğunu yerlerde 444 0 425 nolu alo hal hattına bildirirse biz belediyelerle ortaklaşa gerekli müdahaleleri yapabiliriz. Tüketici ve tüketici derneklerimizin desteğini bekliyoruz" şeklinde ifade etti.