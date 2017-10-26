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Meyve yüklü tır dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane’de meyve yüklü tırın dereye yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Meyve yüklü tır dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

26 Ekim 2017 21:52

Edinilen bilgiye göre, İkisu-Şiran karayolunun Kocadal köyü Tersun dağı Genek Mahallesi mevkiinde Ramazan Küçük’ün (33) kullandığı 44 DJ 682 plakalı meyve yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada Malatya, Yeşilyurt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen sürücü Küçük olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Şükrü Kaya (38) ise yaralandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden ölü olarak çıkarılan sürücü Ramazan Küçük, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı Şükrü Kaya 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Recep Ergin

Etiketler: gümüşhane, meyve yüklü tır

 

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