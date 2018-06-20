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Mezar taşı altından uyuşturucu çıktı

Beyoğlu’nda uygulama yapan narkotimleri, bir mezarlıkta arama yaptığı esnada mezar taşının altında kağıt parçalarına sarılarak gizlenmiş çok miktarda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Mezar taşı altından uyuşturucu çıktı

20 Haziran 2018 09:21

Maddelere el koyan polis, hassas burunlu narkotik köpeği “Dak” ile yaptığı aramada ise tuğlaların arasına gizlenmiş uyuşturucu maddeleri buldu. 

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Beyoğlu’nda çok sayıda uyuşturucu madde depolandığı ve satıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine tim, dün saat 10.00 sıralarında harekete geçerek Hacıahmet Mahallesi’ne geldi. Ekipler buradaki parklarda ve çevrede bir süre arama yaptı. Şüpheli gördükleri şahısların üstlerini arayarak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da yapan polis, kıraathane ve marketlere baktı. Motorize yunus ve devriye ekiplerinin de destek verdiği uygulamanın ardından tim, semtteki Kara Hasan Mezarlığına girdi. Etrafa dağılarak mezarlığı didik didik eden polis, adeta altını üstüne getirdi. 

Mezar taşının altından bonzai çıktı 

Mermerlere ve toprak içine bakan polis, baş taşı kırılmış bir mezardan şüphelendi. Bunun üzerine mezar taşını kaldıran polis, altını görünce şoke oldu. Yapılan incelemede polis kağıt parçalarına sarılarak taşın altına gizlenmiş çok miktarda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi. Maddelere el konulmasının ardından tim, mezarlığa getirdiği hassas burunlu narkotik köpeği “Dak” ile çevrede bir süre arama yaptı. Köpeğin yaptığı aramada ise tuğlaların içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.  

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: mezar taşı

 

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