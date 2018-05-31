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Mezar taşlarını kırdılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 60 mezar kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Mezar taşlarını kırdılar

31 Mayıs 2018 10:03

Vicdanları sızlatan olay, Hacıevhat Mahallesi Üçler Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa gelen kişi veya kişiler 60'a yakın mezar taşını tekmeleyerek parçaladı. Merhum dedesinin mezarını ziyarete gelen Hasan Tetik, mezar taşının kırıldığını görünce şok oldu. 

"Bu nasıl bir vicdansızlık" diyen Hasan Tetik, "Bunu yapanlar normal bir insan olamaz. Normal bir insanın böyle bir şeye kalkışacağına inanmıyorum. Ama emniyet güçleri gerekeni yapacaktır. Yapanların yanına kar kalmaz er ya da geç bulunacaklardır. Allah akıl fikir versin" ifadelerini kaydetti. 

Yetkililerce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hüseyin Tayyar
 

Etiketler: mezar taşı

 

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