Mezarlıkta göbek atan kadın işten atıldı

Toplum Yararına Proje kapsamında İŞ-KUR tarafından Kdz. Ereğli Belediyesi’nde işe alınan Y.A. ile A.Ç., şehir mezarlığında çalışmaya başladı. İddiaya göre Y.A., Ramazan ayında mezarlıkta oyun havası eşliğinde dans edip göbek attı, arkadaşı A.Ç. de o anları videoya kaydetti. Ancak görüntüler bir süre sonra sosyal medya üzerinden yayılınca büyük tepki topladı. Gelen tepkiler üzerine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yazılı bir açıklama yaparak iki kadının da iş akitlerinin feshedildiğini ifade etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kdz. Ereğli Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda çekilen ve bugün sosyal medya ile bazı basın yayın organlarında yer bulan görüntülere ilişkin Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın talimatıyla soruşturma başlatılmış olup; görüntüde yer alan Y.A. isimli kadın işçinin ve görüntüyü çeken A.Ç. isimli kadın işçinin Toplum Yararına Proje kapsamında İŞ-KUR tarafından Kdz. Ereğli Belediyesi'nde görevlendirilen 6 aylık geçici işçiler olduğu tespit edilmiş, Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünde görevlendirilen TYP personellerine işe başlamadan önce verilen eğitimde mezarlıklardaki çalışma koşulları ve uyulması gereken kurallar tebliğ edilmesine rağmen görüntülere yansıdığı şekilde Kdz. Ereğli Belediyesi'nin kurumsal kimliğine uymayan, hizmetleriyle bağdaşmayan görüntüler üzerine her iki TYP personelinin 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren belediyedeki iş akitlerine son verilmiştir. Gerekli evraklar, İŞ-KUR Kdz. Ereğli Şubesi'ne gönderilmiştir” denildi.

Yaklaşık 12 saniyelik görüntüde Y.A. çalan müzik eşliğinde göbek atarken, arkadaşı da o anları videoya kaydediyor.

Vedat Kılıç

