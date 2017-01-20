Diğer
Kategoriler

Mezarlıkta kendini asarak intihar etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın kendini mezarlıkta asarak intihar etti.

Mezarlıkta kendini asarak intihar etti

20 Ocak 2017 18:56

Edinilen bilgiye göre olay, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi üzerinde bulunan Nenehatun Mezarlığında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanmak üzere olan ve psikolojik sorunları olan Döndü A. (42) sabah mezarlığa gitti. Mezarlığa giden kadın kendini eşarbı ile ağaca astı. Kendini ağaca asan kadın eşarbın yırtılması sonucu yere düştü. Mezarlık bekçisi yerde yatan kadını görünce durumu hemen polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybeden kadının cenazesi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!