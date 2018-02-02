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Mezarlıkta kepçeyle kazı yapan 9 kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir mezarlıkta kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin polis yeleği giyerek güvenlik önlemi aldığı iddia edilirken gözaltına alınan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mezarlıkta kepçeyle kazı yapan 9 kişi tutuklandı

02 Şubat 2018 14:00
Mezarlıkta kepçeyle kazı yapan 9 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda geçtiğimiz hafta Cuma günü kazı yapan 9 kişi gece saatlerinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Baskın sırasında 2 şüphelinin araç ile gözcülük yaptığı, şüphelilerden birinin ise polis yeleği giyerek çevrede güvenlik önlemi aldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin yakalanmasının ardından aynı bölgede Müze Müdürlüğünün kontrol kazısı yaptığı ve herhangi bir obje bulunamadığı bildirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler F.Ş, M.Y, A.K, O.U, Ü.A, A.A, O.K, K.K. ve E.A ‘nitelikli yağma’ ve 'tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

 

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