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Mezarlıkta uyuşturucu satan 3 Filistinli suçüstü yakalandı

Adana'da kimsesizler mezarlığında uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Filistin uyruklu 3 kişi yakalandı.

Mezarlıkta uyuşturucu satan 3 Filistinli suçüstü yakalandı

30 Ekim 2017 09:54

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye hız verdi. Ekiplerin sokaklara ani baskın yapmasından dolayı torbacılar kimsesizler mezarlığında uyuşturucu satmaya başladı. Polisin mezarlığa yaptığı baskında 3 kişi, esrar satarken suçüstü yakaladı. Polis zanlıların kimlik sorgusunda ise şok oldu. Yakalanan Murat O. (21), H.D. (17) ve Fati isimli şahısların Filistin uyruklu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlıların üzerilerinde yapılan aramada 26 paket esrar çıktı.  

Fatih Keçe

 

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