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Mezbahadan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

Hakkari’de mezbahadan kaçan boğa, uzun uğraşlar sonucu yapılan iğneyle sakinleştirildi.

Mezbahadan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı

18 Ağustos 2017 09:06
Mezbahadan kaçan boğa ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Katremas bölgesindeki mezbahadan kaçmayı başaran boğa, adeta ortalığı birbirine kattı. Çevreyolu üzerinde bulunan Gür Apartmanı yakınlarında kıstırılan boğa, bir elektrik direğine bağlandı. Boynuzlarındaki ipten kurtulmaya çalışan boğa, yoldan geçenlere korkulu anlar yaşattı. Yanına yaklaşan herkese saldırmaya çalışan boğaya kasaplar yanaşamayınca olay yerine itfaiye ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden veteriner hekimler çağrıldı.

Olay yerine gelen veteriner hekimler, boğaya yaklaşarak uyuşturucu iğne yaptılar. Sakinleşen boğa sahipleri tarafından kafasına çuval geçirilerek araca doğru götürüldü. Kısa sürede kendine gelen boğa, yine saldırmaya çalışınca sahipleri ipi bırakmayarak araca bindirerek bölgeden uzaklaştılar. 

Feyzullah Taş
 


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