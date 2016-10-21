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Mezun olduğu okula konuşmacı olarak geldi

Lüleburgaz Anadolu Lisesi Meslek Tanıtım Kulübü öğrencileri, okulun 2000 yılı mezunu Barbaros Görkem Şinikoğlu’nu konuk etti.

Mezun olduğu okula konuşmacı olarak geldi

21 Ekim 2016 10:19

Şu anda Lüleburgaz Ticaret Sanayi Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okul Müdürlüğü görevini yürüten Barbaros Görkem Şinikoğlu, okul yıllarındaki anılarını ve öğrencilerin sorularını cevapladı. Düzenlenen programda öğrencilere kendisini tanıtan Şinikoğlu, okuldan 2000 yılında mezun olduğunu söyledi.
Doğru alan tercihinin çok önemli olduğunu kaydeden Şinikoğlu, daha sonra öğrencilere rol model olarak empatik düşünme, duygusal vuruş, psikolojik danışmanlık ve Lüleburgaz’da yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi. 

Kaner Akaner

Etiketler: Lüleburgaz Anadolu Lisesi Meslek Tanıtım Kulübü öğ


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