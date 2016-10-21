Şu anda Lüleburgaz Ticaret Sanayi Odası Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okul Müdürlüğü görevini yürüten Barbaros Görkem Şinikoğlu, okul yıllarındaki anılarını ve öğrencilerin sorularını cevapladı. Düzenlenen programda öğrencilere kendisini tanıtan Şinikoğlu, okuldan 2000 yılında mezun olduğunu söyledi.

Doğru alan tercihinin çok önemli olduğunu kaydeden Şinikoğlu, daha sonra öğrencilere rol model olarak empatik düşünme, duygusal vuruş, psikolojik danışmanlık ve Lüleburgaz’da yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

Kaner Akaner