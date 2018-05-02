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Mezuniyet töreninde bomba paniği

Konya’da Selçuk Üniversitesindeki mezuniyet töreni, bomba ihbarı nedeniyle yarıda kaldı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğunun ortaya çıkmasıyla tören kaldığı yerden devam etti.

Mezuniyet töreninde bomba paniği

02 Mayıs 2018 14:00
Mezuniyet töreninde bomba paniği - Tıkla İzle

Olay, saat 09.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edebiyat Fakültesindeki bazı bölümlerin mezuniyet töreni sırasında polis ekiplerine bomba olduğuna dair ihbar geldi. İhbar üzerine merkezde bulunan öğrenciler ve aileleri, polis tarafından dışarı çıkarıldı. Merkez dışarısında güvenlik şeridi çekilip, bomba köpeğiyle arama yapıldı. Törenin yapıldığı salonda ve merkez bahçesinde yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayınca öğrenciler ve aileleri tekrar salona alındı. Tören kaldığı yerden devam ederken, asılsız ihbarın sahibini tespit etmek için çalışma başlatıldı. 

Mustafa Beşer
 

 

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