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Mezuniyet Töreni’nde sürpriz teklif

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde yaşanan sürpriz evlilik teklifi salonu dolduran herkesi şaşırttı.

Mezuniyet Töreninde sürpriz teklif

20 Ocak 2018 12:40
Mezuniyet Töreni’nde sürpriz teklif - Tıkla İzle

Konuşmaların ardından sahneye davet edilen Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunu Mehmet Kılıçdemir, mezun olan arkadaşları için mesleki hayatlarında başarılar diledi. Daha sonra mezun olmalarında emeği geçen bölüm başkanına ve tüm öğretmenlere teşekkürlerini sunan Kılıçdemir en büyük teşekkürü ise 9 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Gözde Dinçer’e etti ve ardından kız arkadaşını sahneye davet etti.

Kılıçdemir, "9 yıl önce tanıştık. Daha sonrasında bütün zorlukları aştık. Önce ön lisanstan mezun oldum. Sonrasında 'sen başarırsın' dedi. Dört yıl kadar kendi sektörümde biyomedikal teknikeri olarak çalıştım ve şu an adanın tek biyomedikal mühendisliği yetiştiren üniversitesinden mezun olmuş durumdayım. Bundan kıvanç duyuyorum ve kız arkadaşıma huzurlarınızda soruyorum; benimle evlenir misin?" diyerek herkese duygu dolu anlar yaşattı.

Gözde Dinçer'in teklife “evet” demesinin ardından izleyicilerin sevinç dolu alkışları salonda yankı oluşturdu. 

Etiketler: Yakın Doğu Üniversitesi

 

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