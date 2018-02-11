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MFÖ’den unutulmaz konser

MFÖ, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde Bursalı hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

MFÖden unutulmaz konser

11 Şubat 2018 17:09

Türkiye’nin en önemli ve en köklü Türk Rock Grubu MFÖ, ‘MFÖ Akustik’ adını verdikleri özel konserle Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda hayranlarıyla buluştu. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’dan oluşan efsane grup, en sevilen ve klasikleşen şarkılarını seslendirdi.

Bursalıların da şarkılara eşlik ettiği konserde, Mahzar Alanson’un şarkı aralarında yaptığı espriler de salonu dolduranları güldürdü. Konser sonunda Bursalılar MFÖ’yü uzun süre ayakta alkışladı.

 

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