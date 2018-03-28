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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı!

28 Mart 2018 14:54
 

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