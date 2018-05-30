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MGK toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren kritik MGK'nın ardından açıklama yapılması bekleniyor...

MGK toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor...

30 Mayıs 2018 19:41

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