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iha.com.tr »
Politika »
MGK toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor...
30 Mayıs 2018 19:41
MGK toplantısı sona erdi! Açıklama bekleniyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren kritik MGK'nın ardından açıklama yapılması bekleniyor...
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30 Mayıs 2018 19:41
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