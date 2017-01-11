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MHK Başkanı hakem hatalarını değerlendirdi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, "İlk 1-2 haftada hatalarımız oldu. Sonrasında toparlandık. 15. hafta çok iyi giden bir haftaydı ancak 16. hafta hataların olduğu hafta olarak aklımızda kaldı" dedi.

MHK Başkanı hakem hatalarını değerlendirdi

11 Ocak 2017 12:59

7 Ocak’ta başlayan Merkez Hakem Kurulu (MHK) seminerinin son günü basına açık olarak gerçekleştirildi. Son günün ilk bölümü MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun konuşması ile başladı.

"16. HAFTA HATALARIN OLDUĞU HAFTA OLARAK AKLIMIZDA KALDI"

Namoğlu, 16 haftalık sezona hakem arkadaşlar olarak gayet iyi başladıklarını vurgulayarak, "Ancak ilk 1-2 haftada hatalarımız oldu. Sonrasında toparlandık. 15. hafta çok iyi giden bir haftaydı ancak 16. hafta hataların olduğu hafta olarak aklımızda kaldı. Hataları masaya yatırıp o hataları yapmamak için çeşitli eğitim programlarından geçerek buraya geldik. İkinci yarıda bu bilgilerle beraber çok daha iyi maçlar yöneteceğimize inancım tamdır" diye konuştu.

Yusuf Namoğlu, "Video hakem sisteminden (VAR) esinlenerek gözlemcilik müessesemizde teknolojik gözlem sistemine doğru gözlemci müessesesini farklı bir noktaya getirmeye çalışıyoruz" diyerek sözlerini sonlandırdı.

ROSETTI’DEN VİDEO YOLUYLA POZİSYONLARIN ANLATIMI

Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, ilk olarak mücadeleler, el ve kolların kural dışı kulllanımı, profesyonel fauller, elle oynamalar, ofsayt, itirazlar adı altında 6 başlığı video yoluyla hakemlere görsel olarak anlattı.

Rosetti, sunum öncesi yaptığı konuşmasında ise, "Fatih Terim’e video hakemlik ve değerli fikirlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum" dedi.

"AYNI DİLİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ"

Mental ve teknik açıdan yüz görüntü üzerinde pozisyon izleyerek hazırlandıklarını ifade eden Rosetti, "Sonuç olarak futbol her zaman hızlanarak devam ediyor. Çok fazla çalışarak hazırlık yapmamız gerekiyor. Futbol uluslararası dil kullanıyor ve Türkiye’de UEFA’da ve Dünya’da da aynı dili kullanmak zorundayız. UEFA’dan gelen görüntülere göre kendi çizgimizi açıklayacağız. Hakemlerin ilk önceliği oyunu korumak, oyuncuları korumak ve oyunun imajını korumak" diye konuştu.

ARKADAN YAPILAN SAKATLAYICI FAULLERE KIRMIZI KART

Rosetti video ile pozisyonlarla ilişkin yapılan görsel anlatımda özellikle ikili mücadeleler sırasında futbolcuların birbirlerine arkadan yaptığı sert ve sakatlanmaya yönelik hareketlerin kırmızı kart ile cezalandırılması konusunda hakemlere uyarılarda bulundu.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort 

Etiketler: MHK, Yusuf Namoğlu


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