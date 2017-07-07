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MHK, Süper Lig’de düdük çalacak hakemleri açıkladı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2017-2018 sezonunda Süper Lig’de yer alacak 22 hakemi açıkladı.

MHK, Süper Ligde düdük çalacak hakemleri açıkladı

07 Temmuz 2017 14:19

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2017-2018 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri duyurdu. Bu isimler Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. Buna göre Süper Lig’de düdük çalacak 22 hakem şöyle:

“Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Öğretmenoğlu, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Serkan Çınar, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Koray Gençerler, Barış Şimşek.” 

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Etiketler: MHK, süper lig


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