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MHK’den 'hakemler değişti' iddiasına cevap

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiği iddialarına cevap verdi.

MHKden hakemler değişti iddiasına cevap

05 Şubat 2018 18:13

Merkez Hakem Kurulu’nun yaptığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde: "Spor Toto Süper Lig’in 20. Haftası’nda oynanan Bursaspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği müsabaka hakemlerinin değiştirildiğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Merkez Hakem Kurulu’nun hakem atama yöntemine göre; hafta içinde etap çalışması yapılır, perşembe günü öğleye kadar son kontroller yapılarak bütün liglerdeki müsabakaların hakem tebligatları tamamlanır ve hakemlere resmi olarak tebliğ edilir.

Tebliğ edilen maçların hakemler tarafından onaylanmasını takiben, en geç bir saat içinde listeler Federasyonumuzun resmi sitesi www.tff.org’da yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü de öğle saatlerinde Spor Toto Süper Lig hakemleri dahil olmak üzere hakemlerin tebligatları bu yönteme göre yapılmış olup, tebligat ve duyurudan sonra herhangi bir hakem değişikliği söz konusu olmamıştır."

 

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