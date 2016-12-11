MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi alan Adan ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, başhekimden yaralılarla ilgili aldıklarını söyleyerek, "Yaralıları ziyaret ettik. Milletimizin başı sağ olsun. Türk milletinin birliği bu kahpeleri döktükleri kanda boğacak güçtedir. Bugün birlik zamanı. Türk milletinin birliğine karşı yapılan bu saldırılardan mutlaka milletimiz hesap soracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak devletin yanındayız milletin yanındayız bu olaylarının tekrar etmemesini Cenab-ı Allah'tan diliyoruz ve ilk fırsatta kahpeliği yapan, çocuklarımızı şehit eden, polislerimizi şehit edenlerin yakalanıp, cezalandırılmasını bekliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Alper Korkmaz

İSTANBUL