MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında Konya’da süren ve parti üst yönetiminin katıldığı değerlendirme toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Mevlüt Karakaya, iki oturumlu bir program gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplantıda değerlendirmeler yapıldığını söyleyen Karakaya, “Konunun uzmanı komisyonda çalışan arkadaşlar bilgilendirmede bulundular. Genel başkanımızın değerlendirme konuşmasıyla başladık. Öğleden sonraki oturumda genel başkanımız hem süreci değerlendirdi hem önümüzdeki süreçte yapacağımız çalışmalara ilişkin bazı ipuçlarını ve yapılabilecek konular üzerinde değerlendirmeleri oldu. Genel başkanımız yapılacak çalışmaları güzel buldu” şeklinde konuştu.

Mevlüt Karakaya, MHP’nin kampanya sürecinde kendi teşkilatları ile çalışacağını dile getirerek, "Bugün de sahada Milliyetçi Hareket Partisi evet kampanyası yürütecek. Kendi içinde kendi teşkilatlarında başlayacak ve süreç içerisinde vatandaşa kamuoyuna açılarak devam ettirecek. Sahaya vatandaşın karşısına çıktığımızda niçin evet diyoruz bunu daha bir somut daha bir anlaşılır hale getirerek teşkilatlarımızda bu çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

“MHP, TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET DİYOR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, kişiler ve partiler üzerinden ülkenin geleceğini değerlendirmediklerini vurgulayarak neden ’Evet’ diyeceklerini anlattı. Karakaya şöyle konuştu: "Milliyetçi Hareket Partisi vatan için millet için Türklüğün bekası için evet diyor. Biz kişiler üzerinden, partiler üzerinden ülkenin geleceğini değerlendirmiyoruz. Biz izlenen politikalar üzerinden değerlendiriyoruz. Dolayısıyla eğer doğru politika izleniyorsa doğru politikayı izleyen doğru yapan her kimse ülke adına ona destek veririz. Ama yanlış politika izleniyorsa bu kim olursa olsun karşı çıkarız. Bugün terör örgütleriyle mücadele ediliyor, bizde hükümetin arkasındayız. PKK ile tekrar müzakereye dönsünler bizi karşılarında bulurlar. Ben referandumdan evet çıkacağına eminim. Oran olarak bir şey söylemek yanlış olur”.

Uğur Sarı