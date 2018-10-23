MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'MHP yerel seçimde ittifak yapmayacaktır'

MHP lideri devlet Bahçeli grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Devlet Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar;

BAHÇELİ'DEN İTTİFAK AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli Partisinin grup toplantısında, 'MHP teklifinden asla geri dönmeyecektir. hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla ayakta kalamayacaktır.' İttifak artık bitmiştir. Seçimde kendi yolumuzu kendimiz seçeceğiz' dedi.

'AF AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli Afla ilgili ise şunları söyledi,'Teklifimiz af değildir, şartlı indirimdir. Milletimize ne dediysek onu yapmaya çalışıyoruz. Geri dönüş yok. Vazgeçmek yok. Kader mahkumlarının elinedn tutulmasına bekliyor, Gazi Meclis'e güveniyoruz. Teklifi cezaevlerini boşalsın diye vermedikÇok şey mi istedik? Konuşmayalım mı? Görüşlerimizi belirtmeyelim mi? Sürekli teklifimize itiraz edenler ya dediğimizi anlamıyor, ya da suyu bulandırmaya çalışıyorlar. 2016'da doğru olan 2018'de niye yanlış olsun. Biz teklifimizin 3. maddesinde neyin dışında olacağını anlattık. Diyorlar ki, uyuşturucu satıcıları serbest kalacak. Uyuşturucu suçundan 50 bin kişi içeride yatmaktadır. Kanun teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek insafsızlıktır. Bunların çoğu yoksunluktan pişmanlık göstermişlerse görmeyelim mi? İstisnalar hariç cezaevlerinde bulunan insan değil mi? Hadi uyuşturucu baronlarını konuşan yok. İnsanlık müsveddelerinin üstüne giden yok. Ne bekleniyor kurbanlarından?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamada bulunan Bahçeli, 3 haftadır bu konunun gündemde olduğunu anımsattı. Bahçeli, "Fitne demlenirken hakikat devrilmektedir. İhanet taltif görürken sadakat telin edilmektedir. Yapay zekanın geleceğine kafa yoruyorken insanlık mirasının silinip kaybolmasına hiç kimsenin ses çıkarmaması tam bir akıl tutulmasıdır. Bugün İslam toplumları akıl, ahlak, adalet ve merhametten uzaklaşarak kahredici yozlaşmanın pençesine düşmüşlerdir. Empati ve erdem damarları kurumuştur. Yerin altı zengin yerin üstü harap ve bitaptır. Kıtlıklar, yolsuzluklar, savaşlar, cinayetler, haksızlıklar, hırsızlıklar, iktidar kavgaları İslam toplumlarını uçurumun kenarına kadar sürüklemiştir. Var olan kör düğüm nasıl çözülecektir?" ifadelerini kaydetti.

"Kaşıkçı alenen katledilmiştir"

Kaşıkçı'nın uluslararası krize dönüştüğünün altını çizen Bahçeli, "Ortada bir vahşet, karşımızda resmen bir cinayet vardır. Kaşıkçı alenen ve adice katledilmiştir. Cesedinin nerede olduğu belli değildir. Tüm oklar veliaht prensi işaret etmektedir. Veliaht Prens Selman cinayetin neresindedir? Katillerin Türkiye üzerindeki hesapların netlik kazanması mecburiyettir. Kim dost kim düşman görelim. Türk milletinin sabrını hiçbir dost ya da düşman hafife almasın. Adam olsun, edepli olsun, iman neyi gerektiriyorsa onu yapsınlar. Müslüman gibi davransınlar, Allah'tan korksunlar. Kulun hesabı varsa Allah'ın da hesabı vardır ve hepsinden üstündür" şeklinde konuştu.

"Biz doğarken varlığımızı Türk varlığına armağan ederek doğduk"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Papaz kararına ses çıkaramayanlar, 'Andımız'ın okunacağını duyunca ayağa kalkmıştır. Bunların milli kimlikten ne anladıkları şaibelidir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Biz doğarken varlığımızı Türk varlığına armağan ederek doğduk. Türküm demenin neresi ayıptır" dedi.